Дрегер: «Рейнджерс» могут стать третьей стороной при обмене Карлссона в «Тампу»

Инсайдер TSN Даррен Дрегер подтвердил начало совместной работы «Оттавы Сенаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» над обменом шведского защитника Эрика Карлссона.

В качестве третьей стороны в сделке может выступить «Нью-Йорк Рейнджерс» и помочь «Лайтнинг» освободить место под потолком зарплат – например, за счёт возвращения в Нью-Йорк форварда Райана Кэллахана. Его контракт с зарплатой $ 5,8 млн рассчитан ещё на два сезона. До перехода в стан «молний» американский форвард являлся капитаном «синерубашечников».

«Оттава» предложила Карлссону подписать 8-летний контракт на $ 80 млн, и в то же время дала ему разрешение на переговоры с другими клубами.

Следующий сезон – последний по текущему контракту Карлссона с зарплатой $ 6,5 млн в год. Начиная с 1 июля этого года он может подписать новый контракт – с «Оттавой» или тем клубом, куда будет обменян.