Карандин: клубы Москвы должны поставить памятник коллегам из дивизиона Чернышёва

Глава Межрегионального координационного центра «Сибирь — Дальний Восток» Юрий Карандин прокомментировал опубликованный календарь КХЛ сезона-2018/19.

Полный календарь на сезон-2018/19 доступен на «Чемпионате».

«От нового календаря получил то, что и ожидал. 62 игры, трёхдневные паузы на Евротур, дополнительные встречи внутри дивизионов — всё, как и планировалось. Наверное, нужно поставить составителям календаря удовлетворительную оценку. При этом остаются вопросы. Да, мы идём по пути НХЛ, увеличиваем количество матчей. Но при этом нужно учитывать, что команды нашего региона, входящие в дивизион Чернышёва, разделяют тысячи километров, а потому они обречены жить в самолётах. Особенно это касается дальневосточных клубов — «Амура» и «Адмирала». Считаю, игрокам московских клубов, которые приезжают на матчи на автобусах, нужно забыть, что такое жалобы на календарь — и поставить своим коллегам из дивизиона Чернышёва памятник. На мой взгляд, и Владивостоку, и у Хабаровску менее энергозатратно проводить серии по семь-восемь матчей, а не по три-четыре, как в нынешнем календаре. Во всяком случае в прошлом сезоне у дальневосточных клубов были длинные выезды — и никто не жаловался.

За Хабаровск, где создана сильная молодёжная школа, регулярно поставляющая игроков и для клуба, и для сборной, волнуюсь меньше. Но что в данной ситуации делать «Адмиралу», который входит в сезон с задолженностями и у которого пока нет юниорской подпитки? Как представитель Центра «Сибирь — Дальний Восток», могу сказать, что Владивостоку пока удалось запустить только юношеские команды, начиная с 2005 года рождения, а клуб МХЛ «Тайфун» составлен в основном из представителей других регионов.

Что касается тренеров, то назначения Сергея Светлова и Николая Борщевского, прошедших советскую школу хоккея, меня только порадовали. Но если у Борщевского, повторюсь, ресурсы есть, то Светлов попал в экстремальную ситуацию. Молодёжь во Владивостоке пока лишь на дальних подходах, плюс в клубе введён запрет на приглашение легионеров. Да и чемпионат «Адмирал» открывает шестью гостевыми матчами. Всем клубам, представляющим наш Центр, желаю только успеха. И надеюсь, что Владивосток из этой объективно тяжёлой ситуации всё-таки выберется — вопреки прогнозам», — цитирует Карандина Russia-Hockey.