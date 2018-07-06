Савилов: натурализация — это даже не протез, а костыль

Новый глава федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов рассказал о своём отношении к натурализации игроков.

«Отношение к натурализации? Отрицательное. Это решение краткосрочных задач. Причём не столько для развития хоккея, сколько для сохранения за некоторыми чиновниками насиженных мест. Это даже не протез, а костыль. Причём костыль короче здоровой ноги.

У нас в стране без малого десять миллионов человек. Она исторически, стратегически и, наконец, ментально способна воспитывать героев, что не раз доказала. И в спорте, и за его рамками. Почему страна, давшая хоккейному миру Скабелку, Кривохижу, Хмыля, Ковалёва, Андриевского, Салея, Микульчика, Расолько, Калюжного, Антоненко, Гальченюка, Панковых, Костицыных, Грабовского — список, как понимаете, неполный — увлеклась паспортизацией? И это я вспомнил только урождённых белорусов, не считая даже россиян. И за несколькими исключениями выпускников одной школы. Умудрявшейся выпускать по несколько талантов в год в куда более сложных материально-технических условиях. Когда в стране были считанные катки, а не больше трех десятков, как сейчас.

Возвращаясь же к паспортизации, здесь тоже есть чему поучиться на чужих ошибках. Казахстанских, например. Они в последние годы взялись за натурализацию даже более рьяно. И заодно, надо заметить, очень качественно: Боченски, Бойд, Даллман. Ну и? Здорово это им помогло?» — цитирует Савилова «Прессбол».