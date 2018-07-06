Савицкис: нужно, чтобы другие страны и их болельщики видели, что такое КХЛ

Член совета директоров КХЛ, председатель совета АО «Динамо» (Рига) Юрис Савицкис прокомментировал опубликованный календарь лиги сезона-2018/19.

«Особенность календаря – вынесенные матчи в европейских городах. Да, два наших домашних матча пройдут в Цюрихе, но игры будут того стоить, это очень интересная идея для развития КХЛ. Уверен, что матчи получатся увлекательными. Нужно, чтобы и другие страны, их болельщики видели, что такое КХЛ. Для рижского «Динамо» большая честь представлять лигу в таком мероприятии, это будет отличный дополнительный опыт для нас. Судя по прошлому сезону, всем понравился матч на открытом воздухе. Традиция будет продолжена, осталось только согласовать дату игры», — цитирует Савицкиса официальный сайт КХЛ.