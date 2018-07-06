Обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» перешёл в «Арлан»

Как стало известно сайту Шайба.kz, российский защитник Роман Дерлюк перешёл в кокшетауский «Арлан».

В минувшем сезоне 31-летний игрок обороны выступал в гродненском «Немане». В регулярном чемпионате он провёл 26 матчей и набрал 10 (1+9) очков, а также сыграл 15 игр в плей-офф, где отметился 3 (1+2) баллами.

Дерлюк является обладателем Кубка Гагарина-2013 в составе московского «Динамо». За карьеру в КХЛ защитник провёл восемь сезонов, выступая за ХК МВД, московское «Динамо», ХК «Сочи», уфимский «Салават Юлаев» и нижегородское «Торпедо». Всего на счету игрока 327 игр в КХЛ, в которых он забросил 18 шайб и сделал 45 результативных передач.