Дубас: хочу убедиться, что игроки подписывают контракты не из-за зарплаты

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас рассказал, как он будет сохранять в команде Вильяма Нюландера, Митчелла Марнера и Остона Мэттьюса.

«Простой ответ такой: на ближайший сезон контракта нет только у Нюландера. Все эти игроки крайне важны для «Мэйпл Лифс» и нашего будущего. Я предпочитаю не торопиться и не стремиться всё сделать в первый же день. Ребята могут остаться здесь на долгий срок, поэтому надо с ними обстоятельно пообщаться, узнать их видение построения команды и на что они сами рассчитывают.

Я всегда считал, что если игрок собирается подписать контракт любой длины, но особенно если речь идёт о долгосрочном договоре, то надо с ним поговорить и убедиться, что он знает, куда мы движемся, каковы наши взгляды и планы. Об этом я и пообщаюсь с ребятами. Процесс может продлиться дольше, чем хочется некоторым. Однако я буду сохранять терпение, потому что хочу убедиться, что ребята подписывают контракт не только из-за его срока и прибавки зарплаты. Я хочу убедиться, что они действительно хотят быть частью команды, знают, куда мы идём и уже сейчас понимают это в полной мере. А не так, чтобы подписать контракт, а через год задуматься о стратегии и хочет ли он быть частью команды.

Мы будем очень терпеливы. Я не ожидаю никаких новостей в ближайшее время, связанных с этими игроками. Но мы только начали над этим работу. Все трое — важная часть нашего будущего», — цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ.