Новички «Сочи» определились с игровыми номерами

Новички хоккейного клуба «Сочи» определились с игровыми номерами, информирует официальный сайт клуба. Также отмечается, что пять хоккеистов из состава-2017/18 теперь будут играть с другими цифрами на спинах.

«Вадим Хлопотов сменил 14-й номер на 11-й, Дмитрий Лугин вернулся к 21-му, под которым играл в предыдущих клубах, Никита Точицкий будет выходить на лёд под 33-м, Никита Лисов выбрал цифру «60», а Александр Акмальдинов взял 84-й номер.

Что касается новичков, то они остановились на следующих игровых номерах:

Александр Будкин – 7-й; Дмитрий Архипов – 9-й; Роберт Розен – 18-й; Сергей Зборовский – 27-й; Кирилл Беляев – 39-й; Артём Подшендялов – 55-й; Дамир Мусин – 64-й; Денис Александров – 69-й; Станислав Бочаров – 71-й; Олег Погоришный – 75-й; Дмитрий Колегов – 82-й; Йоанн Овитю – 87-й; Дамир Рахимуллин – 98-й; Александр Полунин – 99-й», — сообщает пресс-служба клуба.