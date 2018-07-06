Веханен: Казань живёт хоккеем, город заслужил такую команду, как «Ак Барс»

Бывший голкипер «Ак Барса» Петри Веханен отметил, что следил за клубом и особенно переживал за Эмиля Гарипова.

«Я уже давненько не был в Казани и хочу сказать, что это чудесный город. У меня столько воспоминаний об этом месте, о том, что здесь было. Я очень счастлив, что вернулся в Казань. Город немного изменился. Дорога из аэропорта, например. Но, конечно, я привык видеть Казань зимой и осенью, так как летом обычно был в отпуске или на сборах. Летом, конечно, она другая.

Я здесь, чтобы посмотреть футбольный матч чемпионата мира. Хотел побывать в Казани, чтобы навестить друзей, так что убил сразу двух зайцев.

Я следил за «Ак Барсом» в прошлом плей-офф, переживал за команду и за Эмиля Гарипова в частности с тех пор, как уехал из Казани. Этот город живёт хоккеем. Он заслужил такую команду, как «Ак Барс».

После завершения карьеры я буду тренировать вратарей юниорской сборной Финляндии и ребят из родного города», — цитирует Веханена пресс-служба клуба.