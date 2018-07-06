Мартемьянов: Ушенины набрали 30 очков и встали, типа мы свою задачу выполнили

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился ожиданиями от работы с нападающим Анатолием Голышевым, вспомнив о проблемах, с которыми пришлось столкнуться в «Амуре», тренируя Вячеслава и Владислава Ушениных.

«Голышев? Вы посмотрите, сколько он очков набрал в прошлом сезоне? Я считаю Голышева очень сильным хоккеистом. Знаю, на что он способен. Да вы и сами видели, как его сумел раскрыть Андрей Разин. На один сезон? Так у нас часто так бывает. Какие-то методы в один день приносят результат, а потом – нет. Но насчёт Голышева я не беспокоюсь. Если он будет работать, если будет приносить пользу команде, то мы с ним отлично сработаемся. У меня есть свои методы приведения в чувство.

Например, помните, как сыграли братья Ушенины? Набрали 30 очков и встали. Типа мы свою задачу выполнили. Так вот пришлось находить пути, чтобы заставить их играть снова. Не думаю, что методы общения с хоккеистами надо будет менять. Это принесло пользу. В Хабаровске мы побили все местные рекорды, попали в плей-офф, обыграли в одном матче будущих чемпионов. Я читал, что кто-то из казанцев сказал, что серия с «Амуром» была самой тяжёлой для них», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.