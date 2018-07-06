«Каролина» может обменять Джастина Фолка, в претендентах четыре клуба

«Каролина Харрикейнз» может обменять защитника Джастина Фолка, информирует Sporting News. По информации североамериканских СМИ, генеральный менеджер «ураганов» Дон Уодделл готов рассмотреть возможные варианты сделки. В качестве претендентов на игрока называют «Чикаго Блэкхоукс», «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Торонто Мэйпл Лифс».

В минувшем сезоне 26-летний игрок обороны забросил 8 шайб и сделал 23 результативные передачи в 76 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-26». Его контракт рассчитан ещё на два сезона, за каждый из которых игрок заработает $ 4,833 млн.

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