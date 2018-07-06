Президент «Барыса» поблагодарил КХЛ за календарь сезона-2018/19

Президент «Барыса» Борис Иванищев прокомментировал опубликованный календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19. Функционер остался доволен расписанием матчей своей команды и выразил лиге благодарность.

«Календарь нормальный, все наши пожелания лига учла. В этом году Казахстан принимает чемпионат мира по хоккею в группе «А», а как вы знаете, «Барыс» — костяк сборной, соответственно, план подготовки у национальной команды усиленный. Спасибо КХЛ, что составили расписание игр с учётом необходимых нам пауз», — цитирует Иванищева официальный сайт КХЛ.

Полный календарь чемпионата КХЛ сезона-2018/19 можно посмотреть на «Чемпионате».