Российский форвард с опытом игры в КХЛ перешёл в «Алматы»

Как стало известно сайту Шайба.kz, российский нападающий Сергей Леснухин перешёл в «Алматы».

В минувшем сезоне 31-летний форвард выступал в ВХЛ в «Рязани». В регулярном чемпионате он провёл 21 матч и набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «-6» и 6 штрафных минутах.

Леснухин провёл пять сезонов (2010-2015) в Континентальной хоккейной лиге, выступая за такие команды, как чеховский «Витязь», «Адмирал» и ханты-мансийская «Югра». В общей сложности нападающий принял участие в 180 матчах, в которых сумел забросить 18 шайб и сделал 25 результативных передач при полезности «-36» и 76 минутах штрафа.