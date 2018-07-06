Патрик Лайне помог успокоить детей, испуганных дебоширом на борту самолёта

Нападающий клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Патрик Лайне стал участником необычного инцидента на борту самолёта.

Лайнер, который направлялся из Мадрида в Хельсинки, был вынужден совершить посадку в Париже из-за беспорядков на борту, которые устроил пьяный пассажир. Отмечается, что все четыре стюардессы были женщинами, но на борту нашлось несколько мужчин, работающих в норвежской полиции и, по всей видимости, летевших из Испании с отдыха. Они на руках вынесли буянившего пассажира.

На борту находилось около 20 детей, которые были заметно обеспокоены происходящим.

«Когда мы приземлились в Париже, вандала передали французской полиции, но дети всё равно были заметно взволнованы, им было очень неприятно. Впрочем, когда они увидели меня, сразу захотели сделать несколько фотографий, и ситуация как-то разрядилась», — рассказал Лайне изданию Ilta Sanomat.

«У нашего сына была кепка команды «Нэшвилл», и Лайне перед фото, посмеявшись, переодел её козырьком назад, чтобы не было видно логотипа «Предаторз», — рассказал один из пассажиров рейса.

Патрик Лайне на борту самолёта с одним из юных пассажиров Фото: is.fi