Стал известен соперник «Авангарда» в товарищеских матчах на сборе в Финляндии

С 28 июля по 9 августа омский «Авангард» будет работать на предсезонном сборе в Финляндии, в рамках которого проведёт два товарищеских матча. Соперником «ястребов» станет команда «РоКи» из города Рованиеми, информирует официальный сайт омского клуба.

Игры пройдут 4 и 6 августа, начало в 18:30 по московскому времени.

Команда «РоКи» выступает на «Ляппи-Арена», вмещающей 3500 зрителей. Последние два сезона команда занимала 10-е место в регулярном чемпионате финской Mestis лиги, которая является второй по силе в системе местного хоккея.