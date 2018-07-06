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Кекяляйнен: у Дюклера будет шанс стать важной частью «Коламбуса»

Кекяляйнен: у Дюклера будет шанс стать важной частью «Коламбуса»
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал подписание однолетнего контракта с нападающим Энтони Дюклером. Согласно условиям договора за проведённый сезон 22-летний канадец заработает $ 650 тыс.

«Энтони – молодой и умелый игрок с великолепной скоростью, который сыграл в более чем 200 играх НХЛ и был одним из лучших новичков лиги всего два года назад. Он жаждет возможности улучшить себя как игрока, и мы думаем, что у него будет шанс стать важной частью нашей команды», — сказал Кекяляйнен.

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