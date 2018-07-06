Нападающий Александр Барроуз завершил карьеру после 13 сезонов в НХЛ

Форвард Александр Барроуз объявил о завершении игровой карьеры, информирует NHLPA.

37-летний хоккеист провёл в НХЛ 913 матчей «регулярки», начав карьеру в сезоне-2005/06. Большую её часть он отыграл за «Ванкувер» — 11 с лишним лет. За «Кэнакс» он провёл 822 игры. В феврале 2017 года он был обменян в «Оттаву Сенаторз», выступая за которую преодолел отметку в 200 заброшенных шайб. Всего на его счету 409 (205+204) результативных баллов.

«Я доволен своей карьерой, у меня остались замечательные воспоминания. За эти годы я встретил много великолепных людей. Я буду скучать по своим товарищам по команде больше всего. Я хотел бы также поблагодарить мою семью, которая сильно поддерживала меня на протяжении всей моей карьеры. У меня были прекрасные времена в Ванкувере, и я наслаждался своим отрезком карьеры в Оттаве», — рассказал Барроуз.

Сразу после завершения игровой карьеры Барроуз приступит к тренерской. «Монреаль» объявил, что он станет ассистентом главного тренера фарм-клуба «Лаваль Рокет», выступающего в АХЛ.