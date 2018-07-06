Источник: Марков хочет вернуться в НХЛ, в ноябре он связывался с «Монреалем»

39-летний защитник «Ак Барса» Андрей Марков хочет вернуться в Национальную хоккейную лигу. Об этом в своём «твиттере» рассказал журналист издания The Fourth Period Дэвид Пэгнотта.

«В конце ноября 2017 года Андрей Марков связывался в «Монреалем» и сообщил генеральному менеджеру Марку Бержевену, что несчастлив в КХЛ и хотел бы вернуться в «Канадиенс». Тот ему отказал. Сейчас же, после выбывания Уэбера на 5-6 месяцев и без вариантов на рынке свободных агентов, может ли Марков стать опцией для «Монреаля»?

В начале переговоров прошлым летом Марков был готов согласиться на однолетний контракт. Хотел двухгодичный, но согласился бы и на однолетний. Вся проблема заключалась в том, что он общался неуважительно с генеральным менеджером, из-за чего переговоры провалились. Сейчас Марков снова готов подписать однолетнее соглашение. Согласится ли «Монреаль»? Посмотрим», — написал журналист.

Напомним, в минувшем сезоне Марков вернулся в России и стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса». Ранее он провёл 16 сезонов в НХЛ, выступая за «Монреаль Канадиенс».