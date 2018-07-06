«Даллас» заключил однолетнее соглашение с форвардом Джейсоном Дикинсоном

Клуб НХЛ «Даллас Старз» подписал однолетний контракт с нападающим Джейсоном Дикинсоном. По нему игрок заработает $ 875 тыс., информирует пресс-служба клуба в своём «твиттере».

В минувшем сезоне 23-летний хоккеист провёл 27 матчей в НХЛ за «Даллас», сделав две результативные передачи при показателе полезности «-2» и 17 минутах штрафного времени. За фарм-клуб «Техас Старз» в АХЛ он сыграл 64 встречи, записав в свой актив 38 (20+18) результативных баллов при показателе полезности «+1» и 36 минутах штрафа.