Журналист WP: Кузнецов может стать лучше Овечкина в НХЛ, но не в «Вашингтоне»

Главный обозреватель «Кэпиталз» для газеты Washington Post Изабель Хуршудян поделилась мнением о том, удастся ли нападающему Евгению Кузнецову превзойти одноклубника Александра Овечкина.

«Возможно, Кузнецов уже является лучшим игроком команды. Он на пороге того, чтобы стать одним из лучших хоккеистов в НХЛ. В этом сезоне он набрал 83 очка. Не удивлюсь, если в следующем году он перевалит за 90. А когда набираешь больше 90, о тебе начинают говорить как о претенденте на «Харт Трофи». Кузнецов постепенно становится суперзвездой, и игра рядом с Овечкиным, конечно, помогает в этом. А ещё он очень весёлый и смешной, это помогает ему взлететь в статус суперзвезды. Думаю, он уже самый талантливый игрок команды, его катание и всё остальное поражают.



Может ли он стать круче Овечкина? В «Вашингтоне», наверное, нет. Это слишком тяжело. Когда Овечкина выбирали на драфте, «Кэпиталз» были на дне, никто не ходил на матчи. Он оживил хоккей в Вашингтоне, поэтому, наверное, навсегда останется самым популярным игроком «Вашингтона» всех времён.



Но если говорить об НХЛ, то Кузнецов может стать лучше Овечкина. Не забывайте о разнице в возрасте. Овечкин ещё долго будет в расцвете сил, но Кузнецов тоже в расцвете сил, и люди сейчас стали понимать, какой он динамичный игрок», — сказала Хуршудян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полностью интервью можно прочитать здесь.