«Флорида» согласовала однолетний контракт с защитником Алексом Петровичем

Клуб НХЛ «Флорида Пантерз» объявил о согласовании однолетнего контракта с 26-летним защитником Алексом Петровичем. По нему игрок заработает $ 1,95 млн.

Петрович был выбран на драфте НХЛ 2010 года под общим 36-м номером «пантерами», а в апреле 2011 года подписал первый контракт с клубом. В сезоне-2015/16 отметился уникальным достижением, трижды подравшись в одном матче с одним тем же игроком «Баффало Сейбрз» Эвандером Кейном. В НХЛ подобное событие произошло впервые с 2002 года.

В минувшем регулярном чемпионате Петрович провёл 67 матчей, набрав 13 (2+11) результативных баллов при показателе полезности «-2» и 98 минутах штрафного времени.