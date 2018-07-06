«Сент-Луис» объявил о подписании контракта с голкипером Джорданом Биннингтоном

Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» подписал однолетний контракт с голкипером Джорданом Биннингтоном. Соглашение носит двусторонний характер.

24-летний вратарь был выбран «Блюз» на драфте 2011 года в третьем раунде под общим 88-м номером. За всю карьеру провёл в НХЛ только один матч.

Отыграл четыре полных сезона в АХЛ, в том числе минувший, находясь в аренде в системе «Бостон Брюинз». За фарм-клуб «Провиденс Брюинз» он сыграл 28 матчей регулярного чемпионата АХЛ при проценте отражённых бросков 92,6 и коэффициенте надёжности 2,05. В плей-офф провёл три матча, отражая 86,5% бросков при коэффициенте надёжности 4,39.