Грёнборг: абсолютно готов к работе в НХЛ, у меня есть опыт на разных уровнях

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг рассказал, что готов принять предложение клуба НХЛ.

«Абсолютно готов к работе в НХЛ. На уровне национальной сборной я работал на разных турнирах: на Олимпиаде, чемпионатах мира, и у команды там есть успех. Я также довольно много трудился в командах американских колледжей, американских юниорских лигах и Западной хоккейной лиге. Так что переход в НХЛ — это своего рода следующий шаг. У меня остался год контракта со шведской федерацией хоккея, и я собираюсь просто продолжать делать качественную работу, и, надеюсь, кто-то обратит на меня внимание», — приводит слова Грёнборга официальный сайт IIHF.