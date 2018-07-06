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Грёнборг: абсолютно готов к работе в НХЛ, у меня есть опыт на разных уровнях

Грёнборг: абсолютно готов к работе в НХЛ, у меня есть опыт на разных уровнях
Хоккей / НХЛ

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг рассказал, что готов принять предложение клуба НХЛ.

«Абсолютно готов к работе в НХЛ. На уровне национальной сборной я работал на разных турнирах: на Олимпиаде, чемпионатах мира, и у команды там есть успех. Я также довольно много трудился в командах американских колледжей, американских юниорских лигах и Западной хоккейной лиге. Так что переход в НХЛ — это своего рода следующий шаг. У меня остался год контракта со шведской федерацией хоккея, и я собираюсь просто продолжать делать качественную работу, и, надеюсь, кто-то обратит на меня внимание», — приводит слова Грёнборга официальный сайт IIHF.

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