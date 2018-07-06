Тренер вратарей «Аризоны»: Просветов — мощный, взрывной и атлетичный голкипер

Тренер вратарей «Аризоны» Кори Шваб рассказал о российском голкипере Иване Просветове, который был выбран «Койотс» на драфте 2018 года под общим 114-м номером. В июне 19-летний голкипер, выступающий в USHL за клуб «Янгстаун», принял участие в лагере развития «Аризоны».

«Он полон жизни и энергии за пределами льда. Всегда улыбчив и уверен в себе. На льду он смотрится мощным, взрывным и атлетичным вратарём. Очевидно, что у него хорошие природные данные. Но как профессионалу ему нужно научиться сохранять спокойствие», — сказал специалист.

В минувшем сезоне Иван сыграл в 47 матчах при 91,7% отражённых бросков.