Экс-тренер ЦСКА Владимир Чебатуркин возглавил «Звезду» из ВХЛ

Новым главным тренером «Звезды» из ВХЛ, являющейся фарм-клубом ЦСКА, стал Владимир Чебатуркин. Ранее он трудился в тренерском штабе основной команды, являясь ассистентом Дмитрия Квартальнова и Игоря Никитина.

Чебатуркин работает в системе «армейского» клуба с сезона-2014/15. Ранее он трудился в МХЛ в системе подмосковного «Атланта».



В ЦСКА определились также с главным тренером команды МХЛ «Красная Армия». Её возглавил Альберт Лещёв, который тоже входил в тренерский штаб основной команды в сезоне-2017/18. Ранее он уже работал в «Красной Армии» в должности помощника главного тренера.