Ассистент генменеджера «Оттавы» не признал себя виновным в домогательствах

Состоялось первое судебное заседание по делу ассистента генерального менеджера клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Рэнди Ли, которому предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах.



Адвокат Ли назвал обвинения в отношении своего клиента необоснованными и попросил, чтобы к Ли отнеслись справедливо. TSN сообщает, что Ли не признал себя виновным в преступлении, которое прокуроры разделили на две отдельные статьи, и за каждую из них требуют наказания 56-летнего специалиста. Следующее заседание суда состоится 20 июля.

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