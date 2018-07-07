«Сан-Хосе» объявил о подписании контракта с Владиславом Котковым

Россиянин Владислав Котков подписал контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». С 18-летним форвардом был заключён контракт новичка.



«Владислав показал, что способен вырасти в техничного силового форварда. В минувшем сезоне он был одним из самых стабильных нападающих в молодёжном хоккее среди тех новичков, кто попадал под драфт. Мы рады, что он принял наше приглашение и приехал в лагерь развития. Мы хотим вместе с ним работать над его мастерством», – заявил генеральный менеджер «Шаркс» Дуг Уилсон.



Прошлый сезон Котков провёл в клубе главной юниорской лиги Квебека «Шикутими Сагенинс». В 61-й игре форварду удалось набрать 49 (21+28) очков. До перехода в «Сагенинс» Котков выступал за клуб МХЛ «Красная Армия».