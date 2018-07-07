Овечкин привезёт Кубок Стэнли в фан-зону чемпионата мира

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин представит главный трофей Национальной хоккейной лиги Кубок Стэнли в московской фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах. Ожидается, что Кубок пробудет там с 13:00 до 16:00.



«Я собираюсь разделить эту радость со всеми людьми, которых знаю и которых не знаю. Я хочу поделиться своим моментом с ними, потому что многие болельщики никогда Кубок Стэнли не видели и не трогали его», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.



Лучший бомбардир «Вашингтона» Александр Овечкин завоевал Кубок Стэнли впервые в карьере. В финале его команда обыграла «Вегас Голден Найтс» – 4:1.

Овечкину вручили седьмой «Морис Ришар Трофи»