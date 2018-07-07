«Каролина» продлила контракт с Тревором ван Римсдайком

Защитник Тревор ван Римсдайк подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз». Новое соглашение рассчитано на два года, сезонный оклад хоккеиста составит $ 2,3 млн.



«Тревор год за годом демонстрирует существенный прогресс. К тому же он играет большую роль в нашей раздевалке», – цитирует генерального менеджера клуба Дона Уодделла официальный сайт «Харрикейнз».



В прошлом регулярном чемпионате 26-летний хоккеист провёл 79 матчей за «Каролину», набрав в них 16 (3+13) очков. Сезон-2017/18 стал для Тревора первым в составе клуба из Роли.

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