Назаров: расширение чемпионата выдвигает новые требования к подготовке

Главный тренер ХК «Нефтехимик» Андрей Назаров оценил итоги первого тренировочного лагеря команды.



«Многочисленная молодёжь из системы «Нефтехимика», а также некоторые ветераны завершили 10-дневный лагерь на самом высоком уровне. Благодарен участникам сбора за то, что они вышли из отпуска на две недели раньше срока и поработали на общественных началах, как говорится, за свой счёт. Это и есть профессионализм.



На следующей неделе стартует официальный тренировочный лагерь команды. Предложим хоккеистам новый объём тренировок — на том багаже, который уже получен. Расширение регулярного чемпионата до 62 матчей выдвигает новые требования к подготовке и обязывает принять хорошие нагрузки», – цитирует Назарова Russia Hockey.

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