Махоуни: Алексеева ждёт блестящее будущее в «Вашингтоне»

Помощник генерального менеджера «Вашингтона Росс Махоуни прокомментировал игру россиянина Александра Алексеева, выбранного «Кэпиталз» на драфте под 31-м номером.



«Он действительно умный хоккеист, может держать шайбу. У него хороший бросок, отличное катание. Я думаю, что его ждёт блестящее будущее в нашей команде», – цитирует Махоуни официальный сайт НХЛ.



В прошлом сезоне 18-летний россиянин выступал в WHL за «Ред Дир Ребелз». На его счету 37 (7+30) очков в 45 матчах, а также пять (2+3) очков в трёх встречах плей-офф. Алексеев стал самым результативным защитником команды по итогам сезона.

Алексеев отметился победной шайбой на турнире в лагере развития «Вашингтона»