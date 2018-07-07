«Торпедо» просматривает двоих нападающих

ХК «Торпедо» подписал пробные контракты с нападающими Германом Поддубным и Иваном Киселёвым. Оба хоккеиста пройдут с командой предсезонный сбор, после которого клубом будет принято решение относительно их дальнейшей карьеры.



Иван Киселёв – 29-летний крайний нападающий. В сезоне-2017/18, набрав в 60 играх 49 (15+34) очков, он стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана.



19-летний Герман Поддубный является воспитанником ХК «Торпедо». В последние годы выступал в Северной Америке за команды лиги Онтарио (145 игр, 29 шайб + 30 передач). Участвовал в тренировочном лагере клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз».