А. Свечников: в Америку улечу в конце августа

18-летний россиянин Андрей Свечников, выбранный клубом «Каролина Харрикейнз» на драфте под вторым номером, вернулся в Россию и продолжил подготовку к своему первому сезону в НХЛ.



«Я прилетел в Казань на шесть дней, послезавтра улетаю в Ярославль. Там буду с братом, Сергачёвым и Проворовым тренироваться. Почему именно там? У нас хорошая группа ребят, свой тренер. Я в том году был там – мне всё понравилось. В конце августа планирую улететь в Америку.



На футбол сходить не удалось – пока только по телевизору смотрел. Я приехал только недавно, билетов не досталось», – заявил Свечников в интервью Бизнес Online.

Сезон НХЛ 2018/2019 стартует 3 октября.