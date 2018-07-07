Овечкин презентовал Кубок Стэнли в московской фан-зоне ЧМ по футболу

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин представил главный трофей Национальной хоккейной лиги Кубок Стэнли в московской фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах. Напомним, что сегодня сборная России сразится с командой Хорватии в Сочи в рамках четвертьфинала ЧМ-2018.



Лучший бомбардир в истории «Вашингтона» Александр Овечкин завоевал Кубок Стэнли впервые в карьере. В финале его команда обыграла «Вегас Голден Найтс» – 4:1. В минувшем сезоне 32-летний нападающий в 82 матчах забросил 49 шайб и сделал 38 передач.

Овечкину вручили седьмой «Морис Ришар Трофи»