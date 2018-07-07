Капризов, Малкин, Ковальчук и Радулов посетят матч Россия-Хорватия на ЧМ-2018

Российские хоккеисты Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Александр Радулов и Кирилл Капризов будут присутствовать на стадионе «Фишт» в Сочи, где сегодня сборная России встретится со сборной Хорватии в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

«Банда в сборе, летим!» — написал Малкин в своём «инстаграме».

«На Сочи! Болеем за наших», — отметил Ковальчук.

Ранее Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Александр Овечкин и Александр Радулов посетили матч 1/8 финала чемпионата мира – 2018 по футболу, в котором встречались сборные Испании и России.

Евгений Малкин бурно отпраздновал победу сборной России по футболу