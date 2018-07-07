Бывший вратарь минского «Динамо» перешёл в австрийский «Клагенфурт»

Норвежец Ларс Хауген перебрался из шведского «Фэрьестада» в австрийский «Клагенфурт». В период с 2011 по 2015 год 31-летний голкипер выступал за белорусские клубы – в первенстве Беларуси он один сезон защищал цвета «Шахтёра», после этого три года карьеры отдав минскому «Динамо», которое выступает в КХЛ.



В прошлом сезоне на счету Хаугена 37 матчей за «Фэрьестад», в которых он в среднем пропускал 2,37 шайбы за игру и отражал 91,5 % бросков.