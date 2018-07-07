«Вегас Голден Найтс» переподписал контракт с голкипером Данском

«Вегас Голден Найтс» подписал новый двусторонний контракт с вратарём Оскаром Данском, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на два года. За каждый из сезонов Оскар получит минимум $ 200 тыс.



Данск принял участие в четырёх матчах регулярного сезона-2017/18 за «Вегас», выиграв три из них. Ещё 20 поединков голкипер провёл за клуб АХЛ «Чикаго Вулвз».

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