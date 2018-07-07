Овечкин: приятно привезти кубок Стэнли на родную динамовскую базу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал тот факт, что он привёз кубок Стэнли на базу «Динамо».



«Приятно вернуться на родную базу, привезти кубок Стэнли на родную землю, где я воспитывался как игрок. Было очень много радости и паники, но это нормальное явление, потому что очень мало времени. Но мы сделали всё, чтобы всё прошло гладко.

Когда я увидел кубок Стэнли первый раз? На самом деле видел много раз, но не трогал. Разговаривали с Кузей и Орлом (хоккеисты «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. — Прим. «Чемпионата»), что мы повезём кубок детям. Жаль только, что многие тренеры не смогли присоединиться к нам. Спасибо руководству «Динамо», что всё организовали, что сделали такой праздник.

Селекция клуба? Тяжело пока что-то сказать, не знаю окончательного состава. Больше нечего добавить. Общаемся с Томом Уилсоном, но никаких секретов не расскажу.

Самсонов и другие ребята? Самое главное для них — закрепиться в основном составе. Буду помогать, как помогали мне, Кузе и Орлу, когда мы приезжали в «Вашингтон». Всегда помогаем, держимся рядом», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.