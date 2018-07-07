Уолстрём: не считаю Овечкина ролевой моделью, мы с ним игроки разного типа

Оливер Уолстрём, выбранный «Нью-Йорк Айлендерс» на драфте под 11-м номером, поделился ожиданиями от выступления в НХЛ.



«Мне ещё только предстоит всё доказать. Пока я ничего не добился. Постараюсь получать удовольствие и, конечно, буду упорно работать.



Не могу сказать, что считаю Овечкина ролевой моделью, поскольку мы с ним игроки разного типа. Думаю, больше схожести у меня с Патриком Лайне — в том, как мы бросаем, и всё в таком духе. При этом оба являются моими любимыми игроками.



Мне нравится забивать голы. Бросок по воротам — моя самая сильная сторона. Отдавать передачи я тоже умею, но над этим мне ещё нужно работать», — приводит слова Уолстрёма официальный сайт НХЛ.