Овечкин: мне очень хочется ещё выиграть Олимпийские игры

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о том, чего он хочет добиться в карьере.

«Чемпионство с «Динамо? О завершении карьеры ещё рано говорить, потому что у меня действующий контракт с «Вашингтоном». Посмотрим, как пойдёт карьера. Мне очень хочется ещё выиграть Олимпийские игры.



Побед не бывает много, каждая победа ценна, каждая запоминается. Кому-то суждено выиграть Кубок Стэнли, кому-то не суждено. Я оказался в такой ситуации, что 13 лет шёл к своей мечте. Не только я один, но и вся организация «Вашингтон Кэпиталз». Поэтому для нас и для меня лично это был большой праздник. В русской и зарубежной прессе было очень много негатива, что команда не может ничего выиграть и нужно что-то менять. Но мы сделали то, что сделали, и вот сейчас я сижу здесь с кубком.



Самый счастливый момент в жизни? В хоккейном плане мне ещё есть куда стремиться, ведь предстоят Олимпийские игры», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.