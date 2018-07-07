Овечкин — о Знарке: думаю, в этом году он найдёт себе работу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал об отношении к экс-главному тренеру сборной России Олегу Знарку.

«Что могу сказать об Олеге Знарке, покинувшем сборную России? Я со всеми разговариваю, со всеми поддерживаю отношения. Думаю, что такой с человек, с таким большим опытом, без работы не останется. Он многое сделал для сборной России, для «Динамо», для СКА. Желаю ему всего лучшего. Опять же, никто не знает, как судьба повернётся. Думаю, что в этом году он найдёт себе работу и будет работать», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.