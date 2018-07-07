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Овечкин рассказал, почему оценивает Олимпийские игры выше Кубка мира

Овечкин рассказал, почему оценивает Олимпийские игры выше Кубка мира
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал об отношении к Олимпийским играм и Кубку мира по хоккею.

«Что для меня важнее — Олимпиада или Кубок мира? Конечно, Олимпиада. Олимпийские игры — это самый главный турнир четырёхлетия. Кубок мира тоже престижный и сильный турнир, но сейчас надо выигрывать Олимпийские игры. Не думаю, что Олимпиаду можно вытеснить каким-то турниром. Так же, как чемпионат мира по футболу», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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