Чайка: Экман-Ларссон мог выбрать любой из 31 клубов НХЛ, но доверился «Аризоне»

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка сообщил, что в клубе остались крайне довольны тем, что защитник Оливер Экман-Ларссон, чей шестилетний контракт на $ 33 млн истекал следующим летом, заключил новое долгосрочное соглашение с «Аризоной Койотс» на восемь лет.



«Это важнейший момент для всей нашей организации. Наши фанаты, владельцы и сотрудники клуба могут гордиться этим событием. Игрок калибра суперзвезды имел возможность оказаться в любой из 31 команд лиги, но доверился нам», — сказал Чайка.

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