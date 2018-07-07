«Филадельфия» подписала двухлетний контракт с голкипером Алексом Лайоном

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании двухлетнего контракта с голкипером Алексом Лайоном. Соглашение носит двусторонний характер.
Ранее 25-летний вратарь вошёл в список хоккеистов, обратившихся в арбитраж по зарплате.
В минувшем сезоне он 11 раз выходил на лёд в составе «Филадельфии» в НХЛ. Его процент отражённых бросков составил 90,5 при коэффициенте надёжности 2,75. Большую часть сезона Алекс провёл за фарм-клуб «Лихай Вэлли» в АХЛ, сыграв 27 матчей в регулярном чемпионате при проценте отражённых бросков 91,3 и коэффициенте надёжности 2,75. Лайон сыграл также 11 матчей в плей-офф.
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