Дуайер: уже можно сказать, что минское «Динамо» усилилось

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал об ожиданиях от предстоящей предсезонной подготовки команды и оценил селекционную работу клуба.

«В КХЛ «предсезонка» дольше, чем в Северной Америке, но я уже привык. Ожидания хорошие: нас ждут интенсивные тренировки и спарринги. Просмотрим игроков, которые заключили пробные контракты, и постараемся наилучшим образом подготовиться к сезону. Турниры в Нижнем Новгороде и Риге помогут построить команду и привить победный менталитет.

Ждём ещё пару новичков. Но уже могу сказать, что мы усилились. Менеджмент клуба проделал очень хорошую работу. Нам удалось сохранить костяк, это большой плюс. Пришли в «Динамо» братья Костицыны, Готовец, Евенко, хорошие русские ребята. Стоит выделить и появление Беннетта. Это игрок с опытом выступления в НХЛ, который стал обладателем Кубка Стэнли. К тому же это ещё молодой форвард. У него были травмы, помешавшие полностью раскрыться в НХЛ, но сейчас Бо готов к новому вызову. Надеемся, он покажет в КХЛ все свои лучшие качества», — приводит слова Дуайера официальный сайт «Динамо».