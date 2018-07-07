Торнтон: хотел бы играть как можно дольше, пока силы есть

39-летний нападающий Джо Торнтон, заключивший новое однолетнее соглашение с «Сан-Хосе Шаркс», рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона.

«У меня не было травм, а в последние два года случилось сразу две. Никто не знает, что произойдёт завтра. Пока чувствую себя замечательно. Не знаю, что будет потом, но я хотел бы играть как можно дольше. Пока есть силы. У меня это получится, если буду здоров», — сказал Торнтон.

Джо выступает за команду с 2005 года. Помимо «Сан-Хосе», в НХЛ он играл только за одну команду — «Бостон Брюинз» (с 1997 года).