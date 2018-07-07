Задина: возможность подписать контракт с «Детройтом» — большая честь

18-летний чешский форвард Филип Задина, подписавший трёхлетний контракт новичка с «Детройт Ред Уингз», поделился эмоциями от этого события.

«Просто хочу сказать огромное спасибо семье, агентам и особеннотоварищам по команде, без которых я бы не был здесь, в «Детройте»! Большое спасибо! Для меня большая честь получить эту возможность. Очень взволнован, думая о предстоящем сезоне. Спасибо, «Детройт», — написал Задина в своём «твиттере».

Напомним, Задина был выбран «Уингз» под шестым общим номером на драфте 2018 года.