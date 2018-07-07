«Сент-Луис» согласовал годичный контракт с Дмитрием Яшкиным на $ 1,1 млн

Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» объявил о достижении соглашения об однолетнем контракте с нападающим сборной Чехии Дмитрием Яшкиным, по которому игрок заработает $ 1,1 млн.

Для 25-летнего форварда предстоящий сезон станет седьмым кряду в системе «музыкантов». В регулярном чемпионате-2017/18 он сыграл в 76 матчах, записав в актив 17 (6+11) результативных баллов при показателе полезности «+6» и 14 минутах штрафного времени.

Также Дмитрий сыграл за сборную Чехии на чемпионате мира 2018 года, в восьми встречах набрав 7 (4+3) очков.