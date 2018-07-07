Лайне: верю, что Бельгия выиграет чемпионат мира по футболу, пришло их время

Нападающий клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Патрик Лайне сказал, что внимательно следит за проходящим в России чемпионатом мира по футболу.

«Сейчас тренируюсь в Хельсинки, конечно, слежу за чемпионатом мира по футболу, смотрю вечером матчи. Очень люблю эту игру, иногда стараюсь освободиться пораньше, минут за 30 до начала какой-либо встречи. Мой прогноз? Ещё до начала чемпионата мира я сказал, что верю в Бельгию. Пришло время им добиться результата и показать солидную игру», — приводит слова Лайне издание Ilta Sanomat.