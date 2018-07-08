Орлов: когда говорил о завоевании кубка, надо мной смеялись. Но теперь я — Ванга

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов побывал на мероприятии в Москве в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах, куда форвард «столичных» Александр Овечкин вчера, 7 июля, привёз главный трофей Национальной хоккейной лиги.
«Когда мы играли в Тампе, я сказал, что было бы классно увидеть людей на параде в Вашингтоне. Надо мной стали смеяться и назвали маразматиком. Но теперь я — Ванга. Саша, спасибо, что позвал нас», — приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.
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