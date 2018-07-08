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«Вегас» подписал 4-летний контракт с защитником Колином Миллером на $ 15,5 млн

«Вегас» подписал 4-летний контракт с защитником Колином Миллером на $ 15,5 млн
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» объявил о подписании четырёхлетнего соглашения с защитником Колином Миллером.

По нему 25-летний хоккеист заработает $ 15,5 млн, а его средняя годовая зарплата составит $ 3,875 млн. Прошлое соглашение Миллера было рассчитано на $ 1 млн за сезон. Ранее игрок попал в список игроков, подавших в арбитраж НХЛ по зарплате.

В минувшем сезоне Миллер провёл все 82 матча регулярного чемпионата НХЛ, набрав 41 (10+31) при показателе полезности «-4». В плей-офф он добавил 7 (3+4) результативных баллов в 20 встречах.

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